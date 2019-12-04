2019-12-04T11:53:30+03:00
Общество

В Рязани назначили гендиректора Фонда капитального ремонта

Губернатор Николай Любимов подписал соответствующее распоряжение
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: пресс-служба Рязанского района.Фото: пресс-служба Рязанского района.
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Пресс-служба регионального правительства сообщает, что во вторник, 3 декабря, губернатор Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области назначен Юрий Фурфурак.

Напомним, что в ноябре Фурфурак выиграл открытый конкурс на замещение данной вакантной должности. Его оппонентами были Татьяна Астафьева и Андрей Ананьев. Но еще до начала голосования в победе Фурфурака никто не сомневался.

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Эксперты оказались правы, конкурс проводился только ради проформы или соблюдения пиетета (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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