В Рязани назначили гендиректора Фонда капитального ремонта
Пресс-служба регионального правительства сообщает, что во вторник, 3 декабря, губернатор Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области назначен Юрий Фурфурак.
Напомним, что в ноябре Фурфурак выиграл открытый конкурс на замещение данной вакантной должности. Его оппонентами были Татьяна Астафьева и Андрей Ананьев. Но еще до начала голосования в победе Фурфурака никто не сомневался.
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Эксперты оказались правы, конкурс проводился только ради проформы или соблюдения пиетета (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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