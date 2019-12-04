В Рязани назначили гендиректора Фонда капитального ремонта

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-04T11:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что во вторник, 3 декабря, губернатор Николай Любимов подписал распоряжение, согласно которому генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области назначен Юрий Фурфурак.

Напомним, что в ноябре Фурфурак выиграл открытый конкурс на замещение данной вакантной должности. Его оппонентами были Татьяна Астафьева и Андрей Ананьев. Но еще до начала голосования в победе Фурфурака никто не сомневался.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Все по плану: Юрий Фурфурак стал руководителем областного Фонда капремонта

Эксперты оказались правы, конкурс проводился только ради проформы или соблюдения пиетета (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU