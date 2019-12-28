«Водоканал» заказал ремонт самого проблемного коллектора Рязани

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-28T14:16:02+03:00

Масштабные работы на коллекторе уже проводились в ноябре. Фото: Кадр видео ГТРК «Ока».

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В Рязани «Водоканал» заказал капитальный ремонт самого проблемного коллектора города - участка на пересечении Михайловского и Московского шоссе. Его несколько раз прорывало, а после очередной аварии 6 ноября начались масштабные работы с заменой труб и ограничениями движения. Все это продлилось около трех недель.

26 декабря муниципальное предприятие провело закупку у единственного поставщика на сумму 3,3 млн рублей. Причем документацией также предусмотрена замена коммуникаций и «разборка покрытий и оснований асфальтобетонных» (по всей видимости, вскрытие проезжей части).

Датой заключения договора значится 27 декабря, а прописанный в нем срок выполнения работ - 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU