2019-11-15T20:57:44+03:00
Авто

Выезд на Михайловское шоссе в Рязани перекрыли еще минимум на 4 дня

Хотя обещали, что работы займут всего полдня
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр видео ГТРК «Ока».Фото: Кадр видео ГТРК «Ока».
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Вечером в пятницу, 15 ноября, администрация Рязани объявила, что выезд на Михайловское шоссе – рядом с путепроводом у «Барса» – будет закрыт до среды.

Напомним, здесь латают многострадальный коллектор, который в этом году прорывало неоднократно. Последний раз рвануло 6 ноября, после чего часть трубы решили все же заменить. И начали копать.

На время работ движение в начале Михайловки ограничили, но не перекрывали, обещая все сделать к 19 числу. А ранним утром 15 ноября появилась информация о полном перекрытии, причем открыть движение обещали к 14.00 того же дня. Теперь выясняется, что сделать этого не могут.

– Закрытие связано с размером котлована: необходимо предотвратить обрушение его краев, которое может произойти из-за интенсивного движения грузовиков. Специалисты «Водоканала» продолжают работы, – говорится в сообщении.

Объезжать участок рекомендуют за «Барсом-Премиум». Кстати, общественный транспорт в объезд пустят там же – по Шоссейному переулку и улице Московской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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