Рязанцам предложили встретить Новый год не на шумной площади, а за молитвой
Рязанцы, которые хотят встретить Новый год не в шумной компании, а за молитвой, смогут это сделать в Рязанском кремле. В ночь с 31 на 1 января Рязанская епархия приглашает гостей в Христорождественский кафедральный собор.
В 23.00 здесь совершат новогодний молебен. В 23.30 на площади у собора начнется праздничная программа с участием вокального ансамбля рязанских священников, а также чаепитие. Ровно в полночь о начале Нового года гостей возвестят 12 ударов в большой колокол (благовест), после чего окрестности наполнит праздничный трезвон.
В самом соборе после полуночи начнется Божественная литургия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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