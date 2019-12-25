Позиция как вызов: рязанский владыка рассказал об однополых браках

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-25T10:10:51+03:00

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В очередном выпуске «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о новых традициях Европы, в частности – об однополых браках.

— В последние годы мы часто слышим, что христианство деградирует. Особенно это касается стран Запада, где возникают новые модернистские истолкования евангельских слов, где искажаются христианские ценности, — рассказывает митрополит. — Однако в мире существуют разные представления и разные позиции в отношении христианских ценностей. Даже в странах Европы мы можем увидеть диаметрально противоположные позиции.

Владыка привел пример Дании, где несколько лет назад приняли закон, имеющий отношение к государственной лютеранской церкви. Суть его заключалась в следующем: если два человека одного пола желали получить церковное благословение, то церковь должна была это сделать.

— Правда, священник мог отказаться, если это противоречило его убеждениям, но тогда епископ должен был найти другого священника, который напутствует и благословит брачующихся. По-нашему, совершит таинство венчания. Вот такой государственный диктат в отношение государственной протестантской церкви, — заключил рязанский владыка.

В то же время, по словам митрополита, есть и другие примеры. Несколько лет назад в Венгрии в основной закон внесли поправку, которая касалась сущности брака. Она гласила: брак - это союз между мужчиной и женщиной.

— Конечно, вы можете улыбнуться, потому что с точки зрения христианских ценностей, с точки зрения нашей православной веры эта вещь само собой разумеющаяся. Однако в современном мире и даже в христианской и постхристианской Европе эта позиция выглядит как вызов и как прямое исповедничество.

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ИСТОЧНИК KP.RU