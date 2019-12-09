2019-12-09T06:39:20+03:00
Общество

Рязанский владыка: Жизнь за границей? Мы избалованы духовностью. У нас райское блаженство

В жизни православного человека за рубежом - множество трудностей, так как богослужения в храмах проходят крайне нерегулярно
Александр РАДЫГИн
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Фото: Рязанская епархия РПЦ.Фото: Рязанская епархия РПЦ.
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске «Слово Архипастыря» рассказал о жизни православных людей за границей.

— На протяжении многих десятилетий в нашей стране существовало понятие земного рая. Земной рай - это, конечно, заграница. Это Запад! Там люди живут в красивых городах или в прекрасных селениях. Люди кушают хорошую пищу, вокруг них нет грязи и небольшой уровень преступности. Словом, там все хорошо, — рассказывает владыка. — Нередко мы видим, как люди стремятся за границу: либо переехать жить, либо учиться, либо отдыхать. Многим кажется, что и церковная жизнь там идет в совершенно другом русле. Она лучше, правильнее, чище.

Но, по словам митрополита, не все так просто. Владыка вспомнил слова архиепископа Берлинского Марка, который как-то сказал: «Вы в России - счастливые люди. У вас есть полноценные приходы, у вас есть большое количество прихожан. У нас же всего этого нет».

— Конечно, за рубежом есть крепкие приходы, но на самом деле возможность участия в литургии у наших православных существует только в воскресные дни, да и то не всегда, — продолжает митрополит Марк. — Поэтому наши условия, когда вокруг нас храмы, в которых каждый день совершается божественная литургия, являются просто райскими. Мы избалованы духовностью. Церковь предлагает нам богослужения, Христовы тайны - это такое сокровище, которого, к сожалению, нет у наших соотечественников вдали от Отечества. Когда люди оказываются за границей и чувствует нехватку церковной жизни, они вспоминают церковную жизнь у нас на родине, как поистине райское блаженство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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