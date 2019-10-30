Владыка Марк о Хэллоуине: Представьте, что ваш ребенок дружит с насильником

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-30T15:33:59+03:00

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Рязанская епархия опубликовала очередной выпуск «Слово Архипастыря, темой которого стал праздник Хэллоуин. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал рязанцам о страшных последствиях этого западного «псевдопраздника» для жизни детей.

«Самое страшное в наполнении, которое характерно для этого праздника. В этот день люди наряжаются в костюмы, обозначающие разную нечистую силу. Казалось бы, что в этом плохого, когда люди надевают разные маски и просто веселятся, — говорит владыка. — В Священном Писании мы читаем, что дьявол и вся дьявольская сила - это враги Богу. Дьявола называют человекоубийцей. Но в содержании этого праздника получается, что дьявол, черти, ведьмы - безобидные существа, с которыми можно легко общаться, дружить - и ничего страшного в этом нет».

По словам митрополита, в этом-то и заключается страшная ложь, которую пытаются посеять в «наши души и сердца».

— Представьте, если ваш ребенок стал встречаться и дружить с убийцей и насильником. Нормальные родители сразу бы воспротивились этому и сказали: «Не сметь даже близко к нему подходить». Потому что такой человек - потенциальный насильник и убийца. Содержание этого псевдопраздника разрушает наши представления о том, что дьявол и темные силы - это убийцы и насильники, которые насилуют и убивают наши души и тела. Этот праздник имеет страшные последствия. Он разрушает наше традиционное сознание, и образ человекоубийцы заменяет веселым и дружелюбным существом. В этой подмене и лжи заключается главная опасность для жизни наших детей.

Митрополит Марк о западном празднике.О страшных последствиях Хэллоуина

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ИСТОЧНИК KP.RU