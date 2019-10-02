2019-10-02T08:31:59+03:00
Общество

Почетный венгр. Владыка Марк встретился с вице-премьером Венгрии

Рязанский митрополит обсудил с одним из первых лиц государства вопросы восстановления храмов
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Фото: Рязанская епархия.Фото: Рязанская епархия.
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Управляющий Венгерской епархии рязанский митрополит Марк встретился с вице-премьером Венгрии Шемьеном Жолтом, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

— Мы всегда считали вас почетным венгром, так что, владыка, с возвращением! — с такими словами вице-премьер поприветствовал Марка. — Сегодня Венгрия и Россия – это две страны, защищающие интересы христиан, особенно восточных.

Фото: Рязанская епархия.

Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Марк и Шемьен Жолт обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, на встрече шла речь о развитии государственно-церковных отношений и о восстановлении храмов епархии.

Фото: Рязанская епархия.

Фото: Рязанская епархия.

В этот же день, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии митрополит Марк совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта. По окончании литургии владыка поздравил именинниц с праздником и вручил высокие награды священнослужителям Венгерской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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