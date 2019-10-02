Почетный венгр. Владыка Марк встретился с вице-премьером Венгрии

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-02T08:31:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Управляющий Венгерской епархии рязанский митрополит Марк встретился с вице-премьером Венгрии Шемьеном Жолтом, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

— Мы всегда считали вас почетным венгром, так что, владыка, с возвращением! — с такими словами вице-премьер поприветствовал Марка. — Сегодня Венгрия и Россия – это две страны, защищающие интересы христиан, особенно восточных.

Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Марк и Шемьен Жолт обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, на встрече шла речь о развитии государственно-церковных отношений и о восстановлении храмов епархии.

Фото: Рязанская епархия.

В этот же день, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии митрополит Марк совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта. По окончании литургии владыка поздравил именинниц с праздником и вручил высокие награды священнослужителям Венгерской епархии.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Митрополит Марк возглавил Будапештско-Венгерскую епархию

У рязанского Владыки появился новый титул – Будапештский и Венгерский. Правда, только в пределах указанной епархии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU