Митрополит Марк возглавил Будапештско-Венгерскую епархию

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-31T08:27:21+03:00

У рязанского Владыки появился новый титул – Будапештский и Венгерский. Правда, только в пределах указанной епархии

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30 августа на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию поручили управление Будапештско-Венгерской епархией, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Теперь у митрополита, в пределах указанной епархии, появился титул «Будапештский и Венгерский».

СПРАВКА «КП»

Будапештская и Венгерская епархия Русской Православной Церкви (Венгерская православная епархия) объединяет православных венгров, русских, украинцев и представителей других национальностей, проживающих на территории Венгрии.

Епархия состоит из 12 приходов, из которых девять являются действующими: они расположены в Будапеште, Дебрецене, Дьондьоше, Мишкольце, Ниредьхазе, Сегеде и Иреме. Еще три прихода епархии — в Карцаге, Кечкемете и Сентеше — в настоящее время находятся под Константинопольским Патриархатом. Регулярное богослужение в них не совершается.

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ИСТОЧНИК KP.RU