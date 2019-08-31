Митрополит Марк возглавил Будапештско-Венгерскую епархию
30 августа на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию поручили управление Будапештско-Венгерской епархией, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Теперь у митрополита, в пределах указанной епархии, появился титул «Будапештский и Венгерский».
СПРАВКА «КП»
Будапештская и Венгерская епархия Русской Православной Церкви (Венгерская православная епархия) объединяет православных венгров, русских, украинцев и представителей других национальностей, проживающих на территории Венгрии.
Епархия состоит из 12 приходов, из которых девять являются действующими: они расположены в Будапеште, Дебрецене, Дьондьоше, Мишкольце, Ниредьхазе, Сегеде и Иреме. Еще три прихода епархии — в Карцаге, Кечкемете и Сентеше — в настоящее время находятся под Константинопольским Патриархатом. Регулярное богослужение в них не совершается.
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