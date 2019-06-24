Митрополит Марк отреагировал на проведение Международного дня йоги в Рязани

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-24T13:13:28+03:00

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Вот как митрополит Рязанский и Михайловский Марк прокомментировал "Комсомольской правде" проведение Международного дня йоги:

- 23 июня в Рязани на стадионе «Спартак» состоялось религиозное действо почитателей индуистских практик, в которое были вовлечены горожане, большая часть которых исповедует христианство и вовсе не желала бы кланяться языческим богам, предавая свою веру и культуру.

Во-первых, и главное, что надо знать: йога является духовной практикой восточных религий, пронизана религиозными действиями: молитвами, мантрами, медитацией и прочим, и нацелена на достижение метафизического результата. Во-вторых, она далеко не так безобидна для физического здоровья, как пытаются представить ее апологеты.

В основе проведения Международных дней йоги лежит «Официальный Общий Протокол Йоги», в котором, в частности, утверждается, что «йога – это по существу духовная традиция, которая основывается на чрезвычайно тонкой науке, занимающейся достижением гармонии между умом и телом». Указывается также, что «Занятия йогой следует начинать с молитвы».

Что касается вреда для здоровья, на самом деле у многих практикующих йогу людей вследствие занятий возникают обширные и опасные проблемы со здоровьем, что подтверждается неоднократными исследованиями. Это неудивительно, учитывая, что йога в ее истинной сути не ставит себе целью оздоровление организма.

К примеру, йогические позы (асаны) из-за противоестественного скручивания и длительности упражнений зачастую пагубно влияют на суставы, позвоночник. Также они могут оказывать отрицательное воздействие на работу головного мозга вплоть до повреждения сосудов в нем, что приводит к инсультам различной степени тяжести.

Попытки представить йогу как систему исключительно физических упражнений направлены на адаптацию и принятие йогических практик людьми, мировоззрение которых основывается на христианском культурном и религиозном наследии. Также этот способ необходим для коммерциализации йоги.

Но отделить духовную практику от физической в йоге невозможно. Упражнения - лишь первая стадия вовлечения, через которую человек формирует новое мышление и вступает на путь более глубокого вхождения в индуистские религиозные концепции. Поэтому занятия йогой не допустимы для людей, исповедующих христианство. Фактически участие в занятиях можно расценивать как вероотступничество, если не учитывать, что большинство участников не знакомы с основами йоги и обмануты рекламой.

Накануне, 22 июня, мы отмечали особенный день, трагичный для русского народа, но сплотивший страну перед лицом захватчика. Сегодня духовный захватчик проникает на русскую землю и в сердца русских людей тонко и незаметно, меняя мышление, мировоззрение и постепенно завоевывая все новые территории. И в этой войне мы можем оказаться проигравшими. Следует задуматься, кому на самом деле это нужно в условиях современных геополитических реалий?!

ИСТОЧНИК KP.RU