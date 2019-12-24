2019-12-24T10:13:00+03:00
Общество

Стало известно, сколько будет стоить алкоголь в Рязани с Нового года

Чиновники минэкономразвития опубликовали приказ Минфина России. Ниже минимальных цен в магазинах быть не должно. Иначе огромный штраф
Александр РАДЫГИН
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Стало известно, сколько будет стоить алкоголь в Рязани с Нового года.Стало известно, сколько будет стоить алкоголь в Рязани с Нового года.Фото: Андрей АБРАМОВ
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С 1 января 2020 года в Рязанской области изменится минимальная цена на алкоголь за полулитровую бутылку, сообщает региональное министерство экономического развития.

Итак, уже с Нового года самый дешевый алкоголь будет стоить:

- бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, кроме коньяка – 315 рублей;

- коньяк – 433 рубля;

- водка – 230 рублей.

Новые цены для россиян и, в частности, для рязанцев установил Минфина России 11 декабря 2019 года. Занижение регулируемых государством цен наказывается штрафом 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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