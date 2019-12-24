Стало известно, сколько будет стоить алкоголь в Рязани с Нового года
С 1 января 2020 года в Рязанской области изменится минимальная цена на алкоголь за полулитровую бутылку, сообщает региональное министерство экономического развития.
Итак, уже с Нового года самый дешевый алкоголь будет стоить:
- бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, кроме коньяка – 315 рублей;
- коньяк – 433 рубля;
- водка – 230 рублей.
Новые цены для россиян и, в частности, для рязанцев установил Минфина России 11 декабря 2019 года. Занижение регулируемых государством цен наказывается штрафом 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU