Иду на таран: пьяный таджик на легковушке разбил пять автомобилей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-23T10:28:47+03:00

За день росгвардейцы задержали в Рязани двоих приезжих из Средней Азии. Фото: Тимур ХАНОВ

За день росгвардейцы задержали в Рязани двоих приезжих из Средней Азии. Всех мигрантов передали полицейским

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В воскресенье 22 декабря сотрудники рязанского управления Росгвардии задержали двух приезжих граждан из Таджикистана и Узбекистана.

Так, днем 22 декабря дежурному городского отдела вневедомственной охраны поступило сообщение из полиции о повреждении нескольких автомобилей на улице Семчинской. По прибытию на место выяснилось, что пьяный таджик за рулем легкового автомобиля протаранил пять припаркованных машин. Росгвардейцы задержали нарушителя и передали полицейским.

Как удалось выяснить «Комсомолке», у мужчин не было водительских прав, возможно, он был ранее их лишен.

А вечером поступила информация, что неизвестный мужчина ломает дверь одной из квартир по улице Бирюзова. По словам очевидцев, в руках приезжего из Узбекистана был нож.

Прибывшие по адресу росгвардейцы задержали пьяного узбека, пытавшегося проникнуть в квартиру, и передали полицейским. По обоим случая полиция возбудила административные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU