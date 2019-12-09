Рязанские приставы за счет государства отправили в Фергану двоих узбеков
Рязанские приставы выдворили за пределы страны двоих граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области. Основанием для отправки иностранцев на родину стало незаконное нахождение на территории России.
В итоге, два билета сообщением Москва (Домодедово) — Фергана (Узбекистан) были приобретены за счет государства. Срок выдворения — пять лет
со дня вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности.
Отметим, что стоимость самых дешевых авиабилетов из Москвы до Ферганы в среднем составляет — 15 275 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU