СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-09T08:16:53+03:00

Рязанские приставы за счет государства отправили в Фергану двоих узбеков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иностранцы находились на территории России незаконно. Перелет мигрантов обошелся государственной казне более чем в 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Рязанские приставы выдворили за пределы страны двоих граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области. Основанием для отправки иностранцев на родину стало незаконное нахождение на территории России.

В итоге, два билета сообщением Москва (Домодедово) — Фергана (Узбекистан) были приобретены за счет государства. Срок выдворения — пять лет

со дня вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности.

Отметим, что стоимость самых дешевых авиабилетов из Москвы до Ферганы в среднем составляет — 15 275 рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский владыка: Жизнь за границей? Мы избалованы духовностью. У нас райское блаженство

В жизни православного человека за рубежом - множество трудностей, так как богослужения в храмах проходят крайне нерегулярно (подробнее).

Из Рязани в Домодедово, потом в Узбекистан и Молдавию

Приставы отправили на родину четырех иностранцев. Только один из них улетел не за счет российского государства. Во сколько обошелся этот перелет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU