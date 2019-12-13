В Ворошиловке рязанец напал на двоих узбеков – одного убил, другого ранил
В Рязани задержали подозреваемого в нападении на двух мигрантов и убийстве одного из них, сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области, вечером 9 декабря на одной из улиц поселка Ворошиловка к троим мигрантам, находившимся в машине, подошел мужчина и стал без всяких причин провоцировать конфликт. В результате он ударил ножом в грудь одного, потом ранил другого в бедро. Водитель вместе с ранеными товарищами смог уехать с места происшествия. Через некоторое время иностранец, получивши ранение в грудь, скончался.
Как удалось выяснить «Комсомолке», ранее подозреваемый не был знаком с потерпевшими узбеками. По какой причине он напал на них, пока неизвестно.
«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о взятии его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU