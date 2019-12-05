В Шиловском районе сын до смерти забил отца — суд уже скоро
Шиловские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального СК.
В Шиловском МСО СУ СК России по Рязанской области установили, что в ночь на 17 марта обвиняемый вместе с отцом и их общим знакомым распивали в селе Борки алкоголь.
Во время возлияний отец с сыном поругались, и последний избил мужчину. Бил руками и ногами настолько сильно, что отец скончался.
После этого обвиняемый позвонил сестре, которая и вызвала полицию.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. В ближайшее время решится судьба мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU