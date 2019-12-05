В Шиловском районе сын до смерти забил отца — суд уже скоро

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-05T09:24:15+03:00

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Шиловские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального СК.

В Шиловском МСО СУ СК России по Рязанской области установили, что в ночь на 17 марта обвиняемый вместе с отцом и их общим знакомым распивали в селе Борки алкоголь.

Во время возлияний отец с сыном поругались, и последний избил мужчину. Бил руками и ногами настолько сильно, что отец скончался.

После этого обвиняемый позвонил сестре, которая и вызвала полицию.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. В ближайшее время решится судьба мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU