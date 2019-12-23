Еще один рязанец стал участником проекта «Дом 2»
Участником телевизионного шоу «Дом 2» стал рязанец Роман Бекмурадов. На проект он отправился, чтобы покорить сердце Клавы Безверховой.
Бекмурадов родился 18 июля 1993 года в Рязани, но после окончания школы перебрался в Москву, чтобы заняться бизнесом. Молодой человек организовал рекламное дело и успешно продает франшизы.
— Я представляю большую индивидуальность и самостоятельную единицу, которой пора начинать свой путь к построению семьи, — заявил Роман на проекте.
Напомним, ранее в проекте участвовал 30-летний футболист из Рязани Максим Евстропов, который пришел на шоу, чтобы построить отношения с Ириной Пинчук (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU