2019-12-23T06:22:23+03:00
Телевизор

Еще один рязанец стал участником проекта «Дом 2»

Роман Бекмурадов отправился на проект, чтобы покорить сердце Клавы Безверховой
Яков РЫКОВ
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Фото: телеканал ТНТ.Фото: телеканал ТНТ.
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Участником телевизионного шоу «Дом 2» стал рязанец Роман Бекмурадов. На проект он отправился, чтобы покорить сердце Клавы Безверховой.

Бекмурадов родился 18 июля 1993 года в Рязани, но после окончания школы перебрался в Москву, чтобы заняться бизнесом. Молодой человек организовал рекламное дело и успешно продает франшизы.

— Я представляю большую индивидуальность и самостоятельную единицу, которой пора начинать свой путь к построению семьи, — заявил Роман на проекте.

Напомним, ранее в проекте участвовал 30-летний футболист из Рязани Максим Евстропов, который пришел на шоу, чтобы построить отношения с Ириной Пинчук (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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