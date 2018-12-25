2018-12-25T14:00:08+03:00
Общество

Футболист из Рязани поменял бутсы на «Дом 2»

На реалити-шоу парень пришел покорять Ирину Пинчук
Роман КАРПОВ
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C 2017 года рязанец играет за команду «Электросеть». Фото: «ТНТ»C 2017 года рязанец играет за команду «Электросеть». Фото: «ТНТ»
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30-летний житель Рязани Максим Евстропов стал участником скандального реалити-шоу «Дом 2» на телеканале «ТНТ».

- Всем привет! Меня зовут Максим, я из города Рязани и я футболист. Ирина (Пинчук, участница шоу – ред.), как ты и просила Деда Мороза, тебе достается лучший футболист из лучших - обладатель золотого мяча 2020, - пошутил в эфире программы молодой человек.

Парень заявил, что пришел покорять сердце девушки, готов всегда ее слушать и подарил Ирине талисман следующего года – маленькую игрушечную свинку. Правда другие участники проекта подарок не оценили, подколов рязанца тем, что так он намекает на то, что Пинчук набрала несколько лишних килограммов.

По данным портала Footballfacts Максим Евстропов с 2014 играл за команду из Рязанского района «Витязь», а с 2017 года выступает за «Электросеть».

Максим Евстропов. Фото: «ТНТ».

Максим Евстропов. Фото: «ТНТ».

Ирина Пинчук. Фото: «ТНТ».

Ирина Пинчук. Фото: «ТНТ».

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