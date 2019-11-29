Рязанка в инвалидной коляске участвовала в шоу «Мужское и женское»
Жительница Михайлова Диана Халикова стала очередной героиней ток-шоу «Мужское и Женское» на Первом канале. Об этом девушка поделилась в своем Instagram.
«Моя жизнь никогда не станет прежней, но, наверное, пора начинать жить умом. Сердце глупое и ненадежное. Оно меня превращает в маленькую девочку, вытирающие грустные глупые слезки.
Я узнала, что на телевидении работает много честных и добрых людей, которые делают свое дело не ради славы и денег, а чтобы помочь, рассказать, пропустить судьбу человека через свое сердце.
Мне хотелось рассказать свою историю, потому что я точно знаю, что она многим поможет. А еще я хотела закрыть свой гештальт, который был моей ахиллесовой пятой многие годы. Гештальт закрыт. Через такую боль, которую я не ожидала. Через испытание, которое мне, необходимо было пройти», — написала Диана.
Напомним, Диана Халикова — инвалид-колясочник первой группы. В 7 лет на нее наехал КамАЗ и нанес спинномозговую травму шейного отдела на уровне позвоночника.
В 12 лет маму Дианы, страдающую алкоголизмом, лишили родительских прав и ребенка отправили в специализированный интернат.
В 18 лет поступила в экономический колледж, потом вышла замуж, родила ребенка, закончила колледж, затем университет.
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ИСТОЧНИК KP.RU