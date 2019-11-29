Рязанка в инвалидной коляске участвовала в шоу «Мужское и женское»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-29T17:18:28+03:00

Диана Халикова рассказала историю своей жизни. Она верит, что ее рассказ поможет многим людям

Изменить размер текста: A A

Жительница Михайлова Диана Халикова стала очередной героиней ток-шоу «Мужское и Женское» на Первом канале. Об этом девушка поделилась в своем Instagram.

«Моя жизнь никогда не станет прежней, но, наверное, пора начинать жить умом. Сердце глупое и ненадежное. Оно меня превращает в маленькую девочку, вытирающие грустные глупые слезки.

Я узнала, что на телевидении работает много честных и добрых людей, которые делают свое дело не ради славы и денег, а чтобы помочь, рассказать, пропустить судьбу человека через свое сердце.

Мне хотелось рассказать свою историю, потому что я точно знаю, что она многим поможет. А еще я хотела закрыть свой гештальт, который был моей ахиллесовой пятой многие годы. Гештальт закрыт. Через такую боль, которую я не ожидала. Через испытание, которое мне, необходимо было пройти», — написала Диана.

Напомним, Диана Халикова — инвалид-колясочник первой группы. В 7 лет на нее наехал КамАЗ и нанес спинномозговую травму шейного отдела на уровне позвоночника.

В 12 лет маму Дианы, страдающую алкоголизмом, лишили родительских прав и ребенка отправили в специализированный интернат.

В 18 лет поступила в экономический колледж, потом вышла замуж, родила ребенка, закончила колледж, затем университет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Невинность и эротизм. Маша Селиверстова поразила жюри на шоу «Танцы»

Исполнение танцевального номера в стиле «фолк» стало для наставника Егора Дружинина настоящим откровением (подробнее).

Все только начинается. Рязанская семья побывала на программе «Мужское и женское»

У Ивана и Веры Гореловых 13 родных детей, двадцать внуков и одна правнучка, и это не предел (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU