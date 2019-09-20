2019-09-20T21:48:26+03:00
Общество

Все только начинается. Рязанская семья побывала на программе «Мужское и женское»

У Ивана и Веры Гореловых 13 родных детей, двадцать внуков и одна правнучка, и это не предел
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Фото: Первый канал.Фото: Первый канал.
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Вечером 20 сентября в программе «Мужское и женское» на Первом канале главными героями была семья Ивана и Веры Гореловых из Александро-Невского района.

Будущие муж и жена познакомились еще в школе, тогда-то у них и родился первый ребенок — дочь Людмила.

— Я всегда мечтала о такой большой семье, — делится Вера Горелова. — Папа с мамой мои были строгие. Когда собралась замуж, папа сказал: «Даю три дня на раздумье, жить тебе». Вот я и решила. Уже сорок лет живем.

Сейчас в семье Гореловых 13 (!) родных детей, 20 внуков и одна правнучка. И это не предел, все только начинается. Осталось еще четверо холостых.

Кстати, у старшей дочери Гореловых уже восемь детей, правда, от разных мужей. От первого — пятеро, от второго — трое. Как подсчитал один из ведущих программы Александр Гордон, если темп рождения в семье Гореловых не изменится, то через 100 лет Иван и Вера будут предками полутора тысяч человек.

Напомним, семья Гореловых живет в селе Просечье Александро-Невского района. Поженились Вера и Иван поженились в 1981 году, и с тех пор неразлучны. Работали с мужем в колхозе, Вера – доярка, муж – тракторист (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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