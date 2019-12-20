Серьезное ДТП в Рязанской области: два человека погибли, семь пострадали

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-20T11:46:46+03:00

На трассе М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение Kia Rio и Chevrolet Captiva

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В пятницу, 20 ноября, в 0.25 на федеральной трассе М-5 «Урал» неподалеку от райцентра Путятино произошло серьезное ДТП.

Водитель из Киргизии, управляя иномаркой Kia Rio, выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Chevrolet Captiva. Второй иномаркой управлял житель Узбекистана. Известно, что Kia Rio двигалась в сторону Рязани. На двери этой иномарки читается надпись «Яндекс Такси».

В результате автоаварии погибли два человека: водитель и пассажир Kia Rio. Еще семь человек пострадали – они доставлены в Шиловский межрайонный медицинский центр. Сообщает издательство «Пресса».

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU