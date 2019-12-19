2019-12-19T17:04:59+03:00
Происшествия

Уснувший на трассе в Скопинском районе парень выехал на встречку и врезался в КАМАЗ

Виновника аварии извлекали из искореженного автомобиля спасатели
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 19 декабря, около шести часов утра на трассе Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района произошло серьезное ДТП. 25-летний житель Тамбовской области, управляя легковой иномаркой, уснул за рулем… Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ.

Издательство «Пресса» сообщает, что водителя легковушки зажало в искореженной машине. Спасателям пришлось резать металл. Пострадавшего доставили в реанимацию Скопинского межрайонного медцентра.

В комментарии нашим коллегам начальник ОГИБДД МО МВД России «Скопинский» Михаил Трушин отметил:

- Мы не рекомендуем молодым водителям ездить по ночам. Отправляясь на большие расстояния у водителя должен быть восьмичасовой рабочий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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