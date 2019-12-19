2019-12-19T14:27:35+03:00
Общество

Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку

Ставить машины нельзя будет уже с 30 декабря. Центр Солотчи те же ограничения ждут 2 января
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Администрация Рязани опубликовала план по организации празднования Нового года. В числе планируемых мер ограничение стоянки в центре города – непосредственно перед новогодней полуночью и сразу после нее.

Парковку частного транспорта запретят с десяти вечера 30 декабря до 3 ночи 1 января.

Ставить машины нельзя будет на:

– улице Горького (между пересечениями с улицами Право-Лыбедской и Соборной);

– улице Краснорядской (между пересечениями с улицами Горького и Маяковского);

– улице Кольцова;

– улице Соборной (от перекрестка с улицей Ленина (около аптеки №3) до площади Ленина).

А 2 января с 15.00 до 19.00 парковку запретят в Солотче – на Монастырской площади.

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График составили так, что желающие могут успеть на все площадки (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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