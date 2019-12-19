Перед Новым годом в центре Рязани запретят парковку
Администрация Рязани опубликовала план по организации празднования Нового года. В числе планируемых мер ограничение стоянки в центре города – непосредственно перед новогодней полуночью и сразу после нее.
Парковку частного транспорта запретят с десяти вечера 30 декабря до 3 ночи 1 января.
Ставить машины нельзя будет на:
– улице Горького (между пересечениями с улицами Право-Лыбедской и Соборной);
– улице Краснорядской (между пересечениями с улицами Горького и Маяковского);
– улице Кольцова;
– улице Соборной (от перекрестка с улицей Ленина (около аптеки №3) до площади Ленина).
А 2 января с 15.00 до 19.00 парковку запретят в Солотче – на Монастырской площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU