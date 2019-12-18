СЕГОДНЯ 05:43 2019-12-18T05:48:19+03:00

Несколько рязанских школ охранялись с многочисленными нарушениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура проверила работу ЧОПов и выяснила, что у некоторых не было лицензий на охрану детских учреждений

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Районные прокуратуры выявили многочисленные нарушения в охране школ Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуратурами Советского района и Рыбновского района установлено, что в Рыбновской школе-интернате и Солотчинской школе-интернате в 2019 году были заключены контракты на оказание услуг по охране с ООО «Стрелец» и ООО ЧОП «Пантера». Однако, у указанных ЧОП не было лицензии на охрану таких объектов.

В связи с этим, директорам школ внесены представления, а в отношении руководителей возбуждены дела об административных правонарушениях.

Аналогичные нарушения обнаружены в работе ООО «ЧОП «Шерл», которое заключило договоры на охрану пяти школ Рязани.

Другие нарушения охранной деятельности найдены в деятельности ООО ЧОП «Дружина» и ООО «ЧОП «Зубр».

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ИСТОЧНИК KP.RU