СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-10T09:01:02+03:00

В Рязани продолжаются карантины в школах и детсадах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический процесс по ОРВИ проходит с умеренной интенсивностью

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В Рязанской области отмечается умеренная интенсивность эпидемиологического процесса по заболеваемости ОРВИ, случаи гриппа не регистрировались, заверяет пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Среди заболевших больше всего детей - 81,5%, в основном – школьники. У них эпидемический порог превышен на 20,8%. Дети 3-6 лет превысили эпидемический порог на 4,9%», — говорится в сообщении управления.

За минувшую неделю в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ в некоторых школах и детсадах частично приостанавливали занятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU