В Рязани продолжаются карантины в школах и детсадах
В Рязанской области отмечается умеренная интенсивность эпидемиологического процесса по заболеваемости ОРВИ, случаи гриппа не регистрировались, заверяет пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«Среди заболевших больше всего детей - 81,5%, в основном – школьники. У них эпидемический порог превышен на 20,8%. Дети 3-6 лет превысили эпидемический порог на 4,9%», — говорится в сообщении управления.
За минувшую неделю в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ в некоторых школах и детсадах частично приостанавливали занятия.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Вакцинация не помогла?
Гриппом и ОРВИ заболели более 25% учеников младших классов школы №69. Администрация Рязани объяснила, почему на недельный карантин закрыли все учебное учреждение (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU