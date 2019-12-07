Электронные турникеты с фиксацией времени будут в 11 школах Рязани
В школах Рязани внедряют электронные проходные, и на работу одной из них посмотрела съемочная группа ГТРК «Ока».
Система действует при помощи специальных карточек – как в метро. Школьник либо сотрудник входя/выходя через турникет прикладывает к нему эту карточку и получает «зеленый свет».
Карточки именные и информация о проходе конкретного ребенка тут же отправляется его родителям в виде СМС-сообщения. Если кто-то потерял карточку, войти/выйти он все равно сможет – поможет дежурный администратор, который тут же заносит данные в систему. Так что погулять вне стен школы без ведома старших, теперь невозможно.
Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
Директор же знает, сколько народу в стенах учебного заведения: у руководства в онлайн режиме есть информация о числе находящихся внутри учениках и сотрудниках.
Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
Систему, направленную на обеспечение безопасности, установили после совместного решения администраций учреждений и родительских комитетов. В первое время случались заторы, очереди, теперь все отлажено. А в случае ЧП и эвакуации, как уверяют разработчики, проход разблокируется автоматически – он завязан на пожарную сигнализацию. К тому же на посту есть для этого специальная кнопка.
Пока электронные проходные установили в семи школах города, скоро они будут еще в четырех.
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ИСТОЧНИК KP.RU