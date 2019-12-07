2019-12-07T19:19:10+03:00
Общество

Электронные турникеты с фиксацией времени будут в 11 школах Рязани

При входе и выходе ребенка из учебного заведения родители мгновенно получают СМС
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».
Изменить размер текста:

В школах Рязани внедряют электронные проходные, и на работу одной из них посмотрела съемочная группа ГТРК «Ока».

Система действует при помощи специальных карточек – как в метро. Школьник либо сотрудник входя/выходя через турникет прикладывает к нему эту карточку и получает «зеленый свет».

Карточки именные и информация о проходе конкретного ребенка тут же отправляется его родителям в виде СМС-сообщения. Если кто-то потерял карточку, войти/выйти он все равно сможет – поможет дежурный администратор, который тут же заносит данные в систему. Так что погулять вне стен школы без ведома старших, теперь невозможно.

Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».

Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».

Директор же знает, сколько народу в стенах учебного заведения: у руководства в онлайн режиме есть информация о числе находящихся внутри учениках и сотрудниках.

Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».

Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».

Систему, направленную на обеспечение безопасности, установили после совместного решения администраций учреждений и родительских комитетов. В первое время случались заторы, очереди, теперь все отлажено. А в случае ЧП и эвакуации, как уверяют разработчики, проход разблокируется автоматически – он завязан на пожарную сигнализацию. К тому же на посту есть для этого специальная кнопка.

Пока электронные проходные установили в семи школах города, скоро они будут еще в четырех.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Администрация прокомментировала эвакуацию рязанской школы

Все случилось из-за хулигана (ПОДРОБНЕЕ)

В Рязани начали проверять школьников на употребление наркотиков

Первые проверки прошли в общеобразовательной школе №22 (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязань официально вступила в права «Новогодней столицы - 2020»
Из-за перекрытия Первомайки «стоял» весь центр Рязани и Северная окружная
Деда Мороза из Великого Устюга и якутского Чысхаана посвятили в рязанцы
В ДТП под Рязанью пострадали сразу 5 человек
ГИБДД об иномарке, въехавшей в рязанский магазин: Водитель не виноват
В честь юбилея лучшим сотрудникам Прио-Внешторгбанка вручили награды
Рязанского транспортника наказали за взятку приставу
Субботним утром рязанский рыбак провалился под лед
В центре Рязани в воскресенье заработает каток с искусственным льдом
ХК «Рязань» совершил маленькое чудо, второе кряду
Рязанское УФАС считает электросчетчики на столбах противозаконными
Рязанских пчеловодов и аграриев призвали к конструктивному взаимодействию
Рязанским малышам в больнице устанавливают «поросячьи хвостики»
В Рязани создадут места, где мамы смогут на время оставить детей с ОВЗ
В рязанском Лесопарке на новогодние праздники увеличат количество парковочных мест