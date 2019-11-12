12 Нояб. 19:44 2019-11-12T20:02:10+03:00

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В Рязани начали проверять школьников на употребление наркотиков. Добровольное тестирование прошли учащиеся школы № 22. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Перед началом процедуры врачи заручились письменным согласием родителей. Если школьнику исполнилось 15 лет – он сам вправе принимать решение.

Комментируя телеканалу реализацию инициативы губернатора, заведующая отделением Рязанского областного клинического наркодиспансера Юлия Пустынская отметила:

- Контингент потребителей наркопрепаратов сильно омолодился. С этими ребятами важно начать работать как можно раньше, до периода развития тяжелой наркомании. Результаты теста будут анонимные, никто в классе не узнает, что тот или иной ученик употреблял наркотики. Цель тестирования - создание стратегии взаимодействия между ребенком, родителями и врачом.

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«Комсомолка» внимательно изучила инициативу региональных властей и попросила специалистов рассказать о профилактике подростковой зависимости (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU