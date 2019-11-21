Пожарную тревогу с эвакуацией рязанской школы устроил хулиган

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-21T16:34:40+03:00

В гардеробе загорелась куртка. Это произошло по вине одного из учеников

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Школу №9 в Рязани эвакуировали из-за хулиганства одного из учеников. Так инцидент, случившийся утром 21 ноября, прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Как уже сообщалось ранее, огонь возник в гардеробе. Там загорелась куртка. Хотя с возгоранием оперативно удалось справиться своими силами, учеников и работников успели эвакуировать.

Выехавший на место начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков поручил провести тщательное расследование и сделать все, чтобы подобное не повторилось.

ИСТОЧНИК KP.RU