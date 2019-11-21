На пожар в школе Рязани выехали 12 расчетов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-21T13:46:19+03:00

Долетели вмиг, но их помощь уже не понадобилась

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Утром в четверг, 21 ноября, в школе №9 Рязани произошел пожар. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Рязанской области, в здании на улице Советской Армии сработала автоматическая система оповещения – сигнал тут же поступил на пульт дежурного.

Огонь возник в гардеробе. Все ученики и работники были эвакуированы. На место выехали 12 пожарных расчетов.

Однако их помощь, к счастью, не потребовалась – сотрудники образовательного учреждения сами справились с возгоранием. Площадь пожара ничтожна: обгорела лишь одна куртка. Никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU