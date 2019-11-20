На месте крупного пожара в селе Криуша обнаружили два трупа

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-20T11:59:52+03:00

При разборе завалов пожарные обнаружили трупы двух мужчин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанские следователи устанавливают точную причину смерти погибших мужчин, а также все обстоятельства случившегося

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В ночь на 20 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Криуша Клепиковского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожен жилой деревянный дом. При разборе завалов пожарные обнаружили трупы двух мужчин.

В настоящее время по факту обнаружения тел погибших людей Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личности мужчин, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Отметим, что на пожаре работали шесть пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU