Под Рязанью нашли труп с признаками гнилостного разложения
В понедельник, 11 ноября, в селе Дубровичи обнаружен труп 63-летнего мужчины.
Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, тревогу подняли соседи: они не видели пенсионера несколько дней, начали беспокоиться и обратились в правоохранительные органы.
Труп нашли прямо в доме пропавшего – уже с признаками гнилостного разложения.
Сейчас рязанские следователи проводят проверку. Причину смерти установят после проведения экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU