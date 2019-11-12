2019-11-12T15:21:08+03:00
Происшествия

Под Рязанью нашли труп с признаками гнилостного разложения

Тревогу подняли соседи умершего
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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В понедельник, 11 ноября, в селе Дубровичи обнаружен труп 63-летнего мужчины.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, тревогу подняли соседи: они не видели пенсионера несколько дней, начали беспокоиться и обратились в правоохранительные органы.

Труп нашли прямо в доме пропавшего – уже с признаками гнилостного разложения.

Сейчас рязанские следователи проводят проверку. Причину смерти установят после проведения экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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