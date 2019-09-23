В реке под Рязанью обнаружен автомобиль с трупом
В воскресенье, 22 сентября, примерно в половине девятого утра в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Аксеново Рыбновского района Рязанской области из реки Оки поднят автомобиль «Нива» (ВАЗ-2121). В автомобиле обнаружили тело мужчины – 37-летнего местного жителя.
По предварительным данным, вечером 21 сентября в 21.30 мужчина, находясь за рулем «Нивы», двигался по берегу Оки, но не справился с управлением – автомобиль упал в реку.
Для установления точной причины смерти тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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