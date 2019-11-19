В подъезде жилого дома под Рязанью обнаружили труп мужчины
Воскресным утром 17 ноября в одном из подъездов многоквартирного дома деревни Баграмово Рыбновского района обнаружили труп 29-летнего мужчины, сообщает издательство «Пресса».
По словам односельчан, мужчину неоднократно видели в компании местных выпивох. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили соседи.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU