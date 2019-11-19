В подъезде жилого дома под Рязанью обнаружили труп мужчины

19 Нояб. 17:10 2019-11-19T17:19:51+03:00

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили соседи и вызвали полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Воскресным утром 17 ноября в одном из подъездов многоквартирного дома деревни Баграмово Рыбновского района обнаружили труп 29-летнего мужчины, сообщает издательство «Пресса».

По словам односельчан, мужчину неоднократно видели в компании местных выпивох. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили соседи.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU