На пожаре в Рязанской области погиб мужчина
Сообщение о пожаре в селе Юшта Шиловского района поступило в 18 часов 33 минуты в субботу, 14 декабря. Горели кирпичный одноэтажный дом и баня. На тушение пожара выехали два пожарных автомобиля, в них – 6 человек огнеборцев Государственной противопожарной службы. Не смотря на их усилия, постройки от огня отстоять не удалось.
Кроме того, к сожалению, на пожаре погиб мужчина. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются – уточняет пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU