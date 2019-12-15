2019-12-15T17:39:51+03:00
Происшествия

На пожаре в Рязанской области погиб мужчина

Огонь охватил постройки в Юште вечером 14 декабря
Антон ВОХЕЧ
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При пожаре в Юште случилась трагедия - погиб человек. Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области.При пожаре в Юште случилась трагедия - погиб человек. Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области.
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Сообщение о пожаре в селе Юшта Шиловского района поступило в 18 часов 33 минуты в субботу, 14 декабря. Горели кирпичный одноэтажный дом и баня. На тушение пожара выехали два пожарных автомобиля, в них – 6 человек огнеборцев Государственной противопожарной службы. Не смотря на их усилия, постройки от огня отстоять не удалось.

Кроме того, к сожалению, на пожаре погиб мужчина. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются – уточняет пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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