Из загоревшейся в центре Рязани пятиэтажки эвакуировали 20 человек
Госпитализирован мужчина с признаками отравления угарным газом
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На улице Либкнехта в Рязани случился пожар в доме №10. Загорелась одна из квартир в пятиэтажке.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, эвакуировано 20 человек, один мужчина госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
О ликвидации пожара объявлено в 12.01. Его площадь составила 20 квадратных метров – комната и коридор двухкомнатной квартиры.
На место происшествия от МЧС выезжали 13 человек личного состава на 4 пожарных автомобилях.
ИСТОЧНИК KP.RU