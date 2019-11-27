Из загоревшейся в центре Рязани пятиэтажки эвакуировали 20 человек

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-27T14:37:52+03:00

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На улице Либкнехта в Рязани случился пожар в доме №10. Загорелась одна из квартир в пятиэтажке.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, эвакуировано 20 человек, один мужчина госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

О ликвидации пожара объявлено в 12.01. Его площадь составила 20 квадратных метров – комната и коридор двухкомнатной квартиры.

На место происшествия от МЧС выезжали 13 человек личного состава на 4 пожарных автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU