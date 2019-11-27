Из-за непотушенных сигарет в Рязанской области погибли 33 человека

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-27T16:02:09+03:00

Еще 9 пострадали. Одного из них удалось спасти в Касимове

Изменить размер текста: A A

Пламя, которое разгорается от непотушенных сигарет, убивает курильщиков быстрее пагубной привычки. Статистика ГУ МЧС по Рязанской области действительно заставляет задуматься: 33 человека погибли и 9 пострадали именно в результате таких пожаров.

Зачастую трагедия происходит по сценарию «выпил-закурил-уснул». Аналогичным образом мог распрощаться с жизнью житель улицы Терешковой в Касимове, но усилиями пожарных его удалось спасти и передать в руки медикам.

МЧС разъяснило, что температура тлеющей сигареты может достигать 300 градусов, и считанных минут достаточно, чтобы от нее занялись, например, постельные принадлежности. Дальнейшее тление длится до 4 часов:

- Огня как такового в этом случае не бывает, но человек получает отравление продуктами горения, зачастую оказывающееся смертельным, - предупреждают пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU