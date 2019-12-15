2019-12-15T16:58:36+03:00
Происшествия

В Рязанском районе пожилой мужчина умер на рыбалке

Перед этим он провалился под лед, но сумел выбраться на берег
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Тонкий лед - источник повышенной опасности. Случай в Алеканове тому подтверждение. Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области.Тонкий лед - источник повышенной опасности. Случай в Алеканове тому подтверждение. Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Возле Алеканова Рязанского района обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом нашему изданию сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Трагическое происшествие случилось на озере Вайшное неподалеку от Алеканова в субботу, 14 декабря. По предварительной версии, погибший провалился под лед, но сумел самостоятельно выбраться из воды. Близкие забеспокоились отсутствием главы семейства, сыновья отправились на его поиски и обнаружили тело 60-летнего отца на берегу озера. По факту гибели мужчины сотрудники рязанского Следственного управления СКР начали проверку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

После четырех несчастных случаев рязанцев призвали не выходить на лед

МЧС напомнило, что при плюсовой температуре не стоит рисковать своей жизнью (ПОДРОБНОСТИ)

Субботним утром 7 декабря рязанский рыбак провалился под лед

Мужчину успели спасти инспекторы ГИМС (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пожаре в Рязанской области погиб мужчина
В Рязанском районе пожилой мужчина умер на рыбалке
Первый в России. Создан экспертный совет при рязанском правительстве
Рязанцы в начале января в валенках сыграют в хоккей в Лесопарке
В Рязани покатались на сноубордах и по-десантному зажгли елку на центральной площади
The New York Times написала о выдворении американцев из Рязани
Сити-менеджер Рязани ответила на вопрос о незажженной елке
В ДТП на Южной окружной Рязани погибли два человека
В Рязани в субботу обнаружили труп пожилого мужчины
Рязанский конфуз с праздничной елкой попал в эфир «Вечернего Урганта»
Глава администрации Рязани рассказала о суммах, потраченных на «Новогоднюю столицу»
Стали известны имена будущих членов Общественной палаты Рязани
На Лыбедском бульваре заработал-таки каток
Центру здоровья при рязанской ОКБ исполнилось 10 лет
В Рязанской области начали изымать снюс
Прио-Внешторгбанк признан лучшим предприятием Рязанской области