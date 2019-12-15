В Рязанском районе пожилой мужчина умер на рыбалке

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-15T16:58:36+03:00

Тонкий лед - источник повышенной опасности. Случай в Алеканове тому подтверждение. Фото: сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Перед этим он провалился под лед, но сумел выбраться на берег

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Возле Алеканова Рязанского района обнаружено тело пожилого мужчины. Об этом нашему изданию сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Трагическое происшествие случилось на озере Вайшное неподалеку от Алеканова в субботу, 14 декабря. По предварительной версии, погибший провалился под лед, но сумел самостоятельно выбраться из воды. Близкие забеспокоились отсутствием главы семейства, сыновья отправились на его поиски и обнаружили тело 60-летнего отца на берегу озера. По факту гибели мужчины сотрудники рязанского Следственного управления СКР начали проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU