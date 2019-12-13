2019-12-13T14:09:25+03:00
Происшествия

После четырех несчастных случаев рязанцев призвали не выходить на лед

МЧС напомнило, что при плюсовой температуре не стоит рисковать своей жизнью
Антон КОНОВАЛОВ
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С 20 ноября в Рязанской области четыре человека провалились под лед. Одного из них, на Оке возле села Вышгород, удалось спасти, а спустя несколько дней неподалеку – у места впадения реки Раки – попытки вытащить рыбака из холодной воды, к сожалению, успехом не увенчались. Еще двое также погибли в Рязанском районе.

- С начала декабря в Рязанской области столбик термометра находится на отметке выше ноля, толщина льда на озерах не прочная и не достигает отметки 7-10 сантиметров, а на реках толщина льда до 2 сантиметров, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели предупреждают, что выход на лед в такие аномально теплые дни опасен. «Смельчакам» напоминают, что человека выдерживает только чистый лед толщиной 7-10 сантиметров.

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Температура по ночам не упадет ниже -6, а днем может достигать +2 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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