2019-12-13T09:17:48+03:00
Общество

Снега не дождемся. В Рязанской области прогнозируются аномально теплые выходные

Температура по ночам не упадет ниже -6, а днем может достигать +2
Антон КОНОВАЛОВ
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Природа пока оставляет «Новогоднюю столицу» без главного атрибута зимы. Исходя из прогноза погоды на пятницу и предварительного прогноза выходные от рязанского филиала Росгидромета, небольшие осадки ожидаются только в воскресенье, и то в виде дождя и мокрого снега.

14-15 декабря на территории региона температура воздуха по ночам установится на уровне -6…-1 градуса. Днем при этом термометры покажут -4…1 и -3…+2 в последний день недели.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

Отметим, что в первые 12 дней зимы средняя температура составила -0,5 градуса. Для сравнения: в самый теплый декабрь за историю метеонаблюдений, который случился в 2006 году, показатель был +0,2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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