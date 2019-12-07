Субботним утром рязанский рыбак провалился под лед
В субботу, 7 декабря, в Рязанской области чуть не погиб очередной рыбак. Под лед он провалился на Оке – около села Вышгород Рязанского района, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.
ЧП случилось около 8 утра. К счастью, мужчину успели вытащить сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.
Напомним, в конце ноября только за три дня в том же Рязанском районе утонули два рыбака. Оба погибли, выйдя на первый лед.
Вызвать пожарных и спасателей можно по мобильному телефону – номер 101.
Единый «телефон доверия» областного управления МЧС – 8 (4912) 21-63-04.
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ИСТОЧНИК KP.RU