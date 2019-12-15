Рязанцы в начале января в валенках сыграют в хоккей в Лесопарке

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-15T14:54:23+03:00

Спортуправление Рязани предлагает вернуться в детство - сыграть в хоккей в валенках. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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Турнир по хоккею в валенках состоится 5 января в рамках проекта «Рязань – новогодняя столица России-2020». Он вошел в программу масштабного мероприятия «Валенковое многоборье». Об этом сообщил сайт горадминистрации Рязани.

Игры пройдут на ледовой площадке в Лесопарке. Формат матчей «3+1», игровое время – два периода по семь минут. Регистрация участников начнется в 9.00, турнир стартует в 10.00.

Нам точно известно, что в турнире примут участие следующие команды: «Рязанские утки», «Рязанские утки-2», МП «Водоканал», «Красно-синие», «Пересвет», «Пионеры», «Никуличи» и «Болото».

Мы также писали о том, что масштабный физкультурно-оздоровительный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» впервые состоится в Рязани 11 января на ледовой площадке в Лесопарке. Примечательно, что спортивное мероприятие пройдет при поддержке Федерации хоккея России, что придает ему особый статус.

В феврале. как нам сообщил сотрудник горспортуправления Сергей Голованов, на хоккейной коробке за ДДТ пройдет уже юбилейный, пятый чемпионат Рязани по хоккею в валенках.

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ИСТОЧНИК KP.RU