Рязанцы в начале января в валенках сыграют в хоккей в Лесопарке
Турнир по хоккею в валенках состоится 5 января в рамках проекта «Рязань – новогодняя столица России-2020». Он вошел в программу масштабного мероприятия «Валенковое многоборье». Об этом сообщил сайт горадминистрации Рязани.
Игры пройдут на ледовой площадке в Лесопарке. Формат матчей «3+1», игровое время – два периода по семь минут. Регистрация участников начнется в 9.00, турнир стартует в 10.00.
Нам точно известно, что в турнире примут участие следующие команды: «Рязанские утки», «Рязанские утки-2», МП «Водоканал», «Красно-синие», «Пересвет», «Пионеры», «Никуличи» и «Болото».
Мы также писали о том, что масштабный физкультурно-оздоровительный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» впервые состоится в Рязани 11 января на ледовой площадке в Лесопарке. Примечательно, что спортивное мероприятие пройдет при поддержке Федерации хоккея России, что придает ему особый статус.
В феврале. как нам сообщил сотрудник горспортуправления Сергей Голованов, на хоккейной коробке за ДДТ пройдет уже юбилейный, пятый чемпионат Рязани по хоккею в валенках.
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ИСТОЧНИК KP.RU