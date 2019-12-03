МХК «Рязань» – ГУОР «Карелия»: 140 минут штрафа на двоих за один матч

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-03T13:20:19+03:00

Молодые рязанские хоккеисты дважды выиграли в гостях у аутсайдера зоны «Запад», но легкой прогулкой это назвать нельзя

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В этой выездной серии МХК «Рязань» предстояло встретиться с двумя абсолютно разными командами: с ГУОР «Карелия», которая занимает последнее место в Конференции «Запад» и с «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга – одним из лидеров турнирной таблицы. Об этом рассказала пресс-служба ХК «Рязань».

Уже в первой встрече в Кондопоге стало понятно – легко победу добыть не получится. Подопечные Алексея Храмцова в первом периоде реализовали большинство – Даниил Вашуков смог открыть счет в этой игре. В начале второй двадцатиминутки Ильдус Сулейманов с «пятачка» забросил вторую шайбу в ворота хозяев льда. Форвард «Карелии» Даниил Алексеев в конце этого игрового отрезка поразил цель, но отобрать инициативу у гостей так и не получилось. Напротив, череда удалений в составе хозяев льда позволила «горожанам» забросить еще одну шайбу – 3:1.

Во второй игре МХК «Рязань» пытался много атаковать, создавал опасные моменты, проводил много времени в зоне соперника. А вот игроки «Карелиии» решили, что против пропущенных шайб есть один метод – сила. Стычки между игроками – справедливости ради стоит отметить, что происходили они не только по инициативе хозяев – начались с первых минут игры. В общей сложности команды заработали 140 минут штрафа!

Гости открыли счет, но во втором периоде в меньшинстве гости пропустили бросок Николая Ивачева. В третьем периоде игроки МХК «Рязань» реабилитировались: Егор Фавричников, Ростислав Халиуллин и Тимур Колесников довели счет до 4:1. «Карелия» отрыв сократила, на последних минутах сняла вратаря, но бросок Ильдуса Сулейманова уже в пустые ворота установил статус-кво – 5:2.

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ИСТОЧНИК KP.RU