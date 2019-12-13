2019-12-13T20:17:19+03:00
Политика

Стали известны имена будущих членов Общественной палаты Рязани

Среди них сразу два высокопоставленных медика и протоирей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба гордумы.Фото: Пресс-служба гордумы.
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В пятницу, 13 декабря, в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. В числе прочих вопросов депутаты рассмотрели кандидатуры семи человек, которых планируют включить в состав Общественной палаты Рязани, сообщает пресс-служба Думы.

Список:

– Андрей Кашаев – ректор Рязанского института развития образования (РИРО);

– Семен Гречко – директор Рязанского театра драмы;

– Роман Калинин – ректор Медуниверситета имени академика И. П. Павлова;

– Александр Копейкин – заместитель главного врача по медицинской части БСМП;

– Арсений Вилков – протоиерей, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии;

– Лилия Кривцова – член бюро Комитета Рязанского областного отделения КПРФ,

– Евгений Мясин – офицер запаса.

Теперь эти кандидатуры должны утвердить на заседании гордумы.

Напомним, всего в составе Общественной палаты 21 человек. Треть предлагают депутаты, треть горадминистрация, остальных выбирают эти 14 отобранных властью члена палаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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