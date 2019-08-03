2019-08-03T18:29:23+03:00
Общество

В Рязани в День города чествовали нового Почетного гражданина

Это Михаил Филиппов – бывший председатель местной контрольно-счетной палаты
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Михаил Филиппов. Фото: rgdrzn.ruМихаил Филиппов. Фото: rgdrzn.ru
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3 августа, в Рязани чествовали нового Почетного гражданина. В конце июля Михаила Филиппова включили в список выдающихся горожан по решению гордумы, теперь же он стал одним из действующих лиц торжественного приема в честь Дня города. Мероприятие проходило в Театре драмы.

Михаил Филиппов до назначения Сергея Филимонова пять лет работал председателем местной контрольно-счетной палаты. Еще одним пунктом в его биографии является должность начальника управления Минюста РФ.

Также на субботнем мероприятии, как сообщает пресс-служба правительства региона, знаком Великого князя Олега Рязанского наградили президента Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества предприятий Юрия Савчука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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