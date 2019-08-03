В Рязани в День города чествовали нового Почетного гражданина
3 августа, в Рязани чествовали нового Почетного гражданина. В конце июля Михаила Филиппова включили в список выдающихся горожан по решению гордумы, теперь же он стал одним из действующих лиц торжественного приема в честь Дня города. Мероприятие проходило в Театре драмы.
Михаил Филиппов до назначения Сергея Филимонова пять лет работал председателем местной контрольно-счетной палаты. Еще одним пунктом в его биографии является должность начальника управления Минюста РФ.
Также на субботнем мероприятии, как сообщает пресс-служба правительства региона, знаком Великого князя Олега Рязанского наградили президента Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества предприятий Юрия Савчука.
ИСТОЧНИК KP.RU