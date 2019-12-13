На Лыбедском бульваре заработал-таки каток
В пятницу, 13 января, на Лыбедском бульваре открыли каток с искусственным льдом, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Напомним, событие планировалось в минувшее воскресенье, однако из-за технических проблем площадку так и не открыли. Теперь она будет работать до середины февраля.
График: ежедневно до 23.00 с перерывами на обработку льда. С 10 утра до 14.00 вход бесплатный, вечером же это удовольствие обойдется в 50 рублей. Детям до 7 лет – бесплатно.
Рядом работает точка с арендой коньков и защитного снаряжения.
По вечерам здесь будут включать музыку, а в выходные организуют работу аниматоров.
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU