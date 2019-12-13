На Лыбедском бульваре заработал-таки каток

СЕГОДНЯ 19:35 2019-12-13T19:38:28+03:00

На этот раз плюсовая температура ему не помешала

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 13 января, на Лыбедском бульваре открыли каток с искусственным льдом, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, событие планировалось в минувшее воскресенье, однако из-за технических проблем площадку так и не открыли. Теперь она будет работать до середины февраля.

График: ежедневно до 23.00 с перерывами на обработку льда. С 10 утра до 14.00 вход бесплатный, вечером же это удовольствие обойдется в 50 рублей. Детям до 7 лет – бесплатно.

Рядом работает точка с арендой коньков и защитного снаряжения.

По вечерам здесь будут включать музыку, а в выходные организуют работу аниматоров.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В центре города проведут фестиваль «Катай, Рязань!»

На праздник музыки и спорта приедут сильнейшие сноубордисты и диджеи, а по завершении шоу и состязаний здесь пройдет концерт (ПОДРОБНЕЕ)

Снега нет, но мы дождемся!

В Рязани запланирован масштабный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». А какие же соревнования без призов (ПОДРОБНЕЕ)

https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3703491/

ИСТОЧНИК KP.RU