2019-12-13T19:38:28+03:00
Общество

На Лыбедском бульваре заработал-таки каток

На этот раз плюсовая температура ему не помешала
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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В пятницу, 13 января, на Лыбедском бульваре открыли каток с искусственным льдом, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, событие планировалось в минувшее воскресенье, однако из-за технических проблем площадку так и не открыли. Теперь она будет работать до середины февраля.

График: ежедневно до 23.00 с перерывами на обработку льда. С 10 утра до 14.00 вход бесплатный, вечером же это удовольствие обойдется в 50 рублей. Детям до 7 лет – бесплатно.

Рядом работает точка с арендой коньков и защитного снаряжения.

По вечерам здесь будут включать музыку, а в выходные организуют работу аниматоров.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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