В Рязани водитель маршрутки, объезжая пешеходов-нарушителей, врезался в дерево
Около восьми часов вечера в четверг, 12 декабря, на площади Театральной в Рязани произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса №33.
По предварительной информации, маршрутка поворачивала на улицу Есенина с улицы Циолковского, когда на запрещающий сигнал светофора на проезжую часть вышли пешеходы. Избегая наезда, водитель микроавтобуса, направил машину на тротуар, где налетел на дерево. Удар пришелся на водительскую сторону – к счастью, серьезных травм мужчина избежал. Легким испугом отделались и пассажиры.
По словам сотрудников ГИБДД, работавших на месте аварии, они принимают меры для розыска пешеходов-нарушителей, спровоцировавших ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Момент ДТП с опрокидыванием на пл. Ленина в Рязани зафиксировала камера наблюдения
В аварии пострадали три человека (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»