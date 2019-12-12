В Рязани водитель маршрутки, объезжая пешеходов-нарушителей, врезался в дерево

СЕГОДНЯ 21:07 2019-12-12T21:20:48+03:00

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Около восьми часов вечера в четверг, 12 декабря, на площади Театральной в Рязани произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса №33.

По предварительной информации, маршрутка поворачивала на улицу Есенина с улицы Циолковского, когда на запрещающий сигнал светофора на проезжую часть вышли пешеходы. Избегая наезда, водитель микроавтобуса, направил машину на тротуар, где налетел на дерево. Удар пришелся на водительскую сторону – к счастью, серьезных травм мужчина избежал. Легким испугом отделались и пассажиры.

По словам сотрудников ГИБДД, работавших на месте аварии, они принимают меры для розыска пешеходов-нарушителей, спровоцировавших ДТП.

Фото с места ДТП. Фото: Александр КАРАВАЕВ.

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В аварии пострадали три человека (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU