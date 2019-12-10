2019-12-10T20:31:04+03:00
Происшествия

Момент ДТП с опрокидыванием на пл. Ленина в Рязани зафиксировала камера наблюдения

В аварии пострадали три человека
Роман ДОРОФЕЕВ
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Канал «Дороги Рязани» на сайте YouTube выложил во вторник, 10 декабря, запись ДТП на площади Ленина с участием трех автомобилей.

Напомним, авария произошла 7 декабря (суббота) после открытия «Новогодней столицы». Водитель ВАЗ-2112 (молодой человек 2000 года рождения) двигался по Первомайскому проспекту со стороны Дома художника и выехал на красный сигнал светофора на перекресток с улицей Маяковского… «Двенадцатая» протаранила внедорожник Haval и тот, заваливаясь на бок, задел автомобиль Kia Rio. Пострадали пассажир ВАЗ-2112, а также водитель (1976 г.р.) и пассажир (1967 г.р.) автомобиля Haval.

Судя по видеозаписи, виновники аварии, после ДТП пытались скрыться с места.

ДТП в Рязани: полет с переворотом.Источник: Дороги Рязани

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ИСТОЧНИК KP.RU

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