2019-12-10T12:08:42+03:00
Происшествия

В Спасском районе невнимательный водитель утопил фургон с хлебом

Во время инцидента у понтонного моста никто не пострадал
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 декабря, у понтонного моста через Оку неподалеку от села Фатьяновка Спасского района Рязанской области произошел инцидент с автомобилем «Газель». Водитель из Тулы, вез партию хлеба до места назначения, но перед мостом по каким-то причинам покинул машину. Дорога здесь идет под горку – «Газель» скатилась в реку и полностью погрузилась под воду.

Издательство «Пресса» сообщает, что поднимали хлебный фургон водолазы Спасской спасательной станции. Водолаз погрузился с тросом под воду и подцепил утонувший автомобиль. Правда, первая попытка не увенчалась успехом – когда мощный КрАЗ тащил «Газель» из воды место крепления троса сорвало. Поднять машину удалось только со второй попытки.

«Газель» на эвакуаторе уже отправили в родную Тульскую область. Партия хлеба пришла в негодность, да и сам автомобиль теперь ждет капитальный ремонт.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Новый рязанский понтонный мост пока не получается соединить с берегом

Проект не был рассчитан на такое падение воды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Газовщики: В Ряжском районе газ взорвался из-за установки забора
В Рязани установили «дизайнерские елки» из черепицы, пакетов молока и микросхем
В Спасском районе на федеральной трассе столкнулись грузовичок и иномарка
Молочная продукция из поселка Мурмино стала новогодней
В «Единой России» дали старт проекту «Память Героев»
Мошенник в Рязани попытался унаследовать 3 млн. рублей с чужих счетов
«Ростелеком» выступил цифровым партнёром проекта «Рязань - Новогодняя столица 2020»
Названа конкретная фирма, безотчетно загрязнявшая воздух в Рязани
В Рязани продолжаются карантины в школах и детсадах
Битва за рубли: в УРТ объявили конкурс на лучшее оформление транспорта к Новому году
Рязанские школьники собирают деньги на операцию своей сверстнице
В Сараях на окружной дороге на скорости перевернулся ВАЗ
Рязанские власти рассказали, как потратили 2,6 млрд рублей на безопасные дороги
Мешки с кистой. В Рязани спасли пациента с гигантским поликистозом почек
Рязанский «Водоканал» хотел «нагнуть» потребителя, но вышло иначе
Стопроцентный результат на выезде: ХК «Рязань» одержал четвертую победу
В Рязани подорожают проездные для льготников, школьников и студентов
Жители одного подъезда в Рязани на 5 дней остались без газа
В РНПК прошел день открытых дверей
Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП у «Зельгроса»