В Спасском районе невнимательный водитель утопил фургон с хлебом

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-10T12:08:42+03:00

Во время инцидента у понтонного моста никто не пострадал

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В понедельник, 9 декабря, у понтонного моста через Оку неподалеку от села Фатьяновка Спасского района Рязанской области произошел инцидент с автомобилем «Газель». Водитель из Тулы, вез партию хлеба до места назначения, но перед мостом по каким-то причинам покинул машину. Дорога здесь идет под горку – «Газель» скатилась в реку и полностью погрузилась под воду.

Издательство «Пресса» сообщает, что поднимали хлебный фургон водолазы Спасской спасательной станции. Водолаз погрузился с тросом под воду и подцепил утонувший автомобиль. Правда, первая попытка не увенчалась успехом – когда мощный КрАЗ тащил «Газель» из воды место крепления троса сорвало. Поднять машину удалось только со второй попытки.

«Газель» на эвакуаторе уже отправили в родную Тульскую область. Партия хлеба пришла в негодность, да и сам автомобиль теперь ждет капитальный ремонт.

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Проект не был рассчитан на такое падение воды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU