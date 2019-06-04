2019-06-04T15:54:13+03:00
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Новый рязанский понтонный мост пока не получается соединить с берегом

Проект не был рассчитан на такое падение воды
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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3 июня в Рязанской области испытали новый понтонный мост через Оку. Его, напомним, монтируют около села Троица Спасского района. Конструкцию уже собрали, установили перила и барьеры, сообщает издательство «Пресса». Однако при испытаниях возникли проблемы.

– Вода уходит, и подходы к мосту оказались ниже проектных отметок. В результате нарушается сопряжение моста с берегом, – пояснил директор компании-подрядчика Евгений Кизлов. – А уровень воды может еще упасть.

Но вопрос решаем: речные и береговые звенья конструкции можно снимать или добавлять – в зависимости от уровня воды.

Пока специалисты решают проблему новый мост увели и установили вдоль берега, переправляться же можно по старому.

Новый же объект должен полностью заработать в середине осени. Здесь, напомним, еще установят светофор и сделают освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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