Новый рязанский понтонный мост пока не получается соединить с берегом

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-04T15:54:13+03:00

Проект не был рассчитан на такое падение воды

Изменить размер текста: A A

3 июня в Рязанской области испытали новый понтонный мост через Оку. Его, напомним, монтируют около села Троица Спасского района. Конструкцию уже собрали, установили перила и барьеры, сообщает издательство «Пресса». Однако при испытаниях возникли проблемы.

– Вода уходит, и подходы к мосту оказались ниже проектных отметок. В результате нарушается сопряжение моста с берегом, – пояснил директор компании-подрядчика Евгений Кизлов. – А уровень воды может еще упасть.

Но вопрос решаем: речные и береговые звенья конструкции можно снимать или добавлять – в зависимости от уровня воды.

Пока специалисты решают проблему новый мост увели и установили вдоль берега, переправляться же можно по старому.

Новый же объект должен полностью заработать в середине осени. Здесь, напомним, еще установят светофор и сделают освещение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани опять будут ремонтировать мост через Оку

ИСТОЧНИК KP.RU