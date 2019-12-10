В Спасском районе на федеральной трассе столкнулись грузовичок и иномарка
В понедельник, 9 декабря, примерно в 19.54 на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Спасского района Рязанской области произошло ДТП с участием автомобилей Ford Transit (фургон) и Opel Astra. По предварительной информации, 40-летний водитель грузовичка Ford из Самарской области при перестроении не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении иномаркой Opel, которой управляла 29-летняя жительница Рязанской области.
В результате происшествия оба водителя вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Обстоятельства аварии уточняются.
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Во время инцидента у понтонного моста никто не пострадал (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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