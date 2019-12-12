Гречка или макароны: в детской ОКБ меню на обед определяют голосованием
В декабре в пульмонологическом отделении рязанской ОДКБ заработал пилотный проект по выбору меню. Теперь маленькие пациенты сами выбирают, какие блюда хотят видеть в обед на следующий день. И порой разгораются жаркие споры, рис или гречку подадут им завтра. Все решается с помощью голосования: количество поднятых рук — главный аргумент при выборе меню.
— Пока новую систему выбора блюд мы ввели только в пульмонологическом отделении, — рассказывает главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Здесь лечатся дети, которым не требуется особая диета. Мы предлагаем им выбрать из двух блюд и готовим на следующий день то, чего им хочется. Это поднимает настроение, и дети едят с большим аппетитом.
Фото: минздрав Рязанской области.
Накануне ребята проголосовали за макароны на гарнир, а сегодня их включили в больничный обед. Маленькие пациенты и их мамы довольны возможностью выбора. Администрация больницы отмечает, что если опыт окажется удачным, «меню по заявкам» введут и в других отделениях больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU